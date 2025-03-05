Налоговая перевыполнила план поступлений за февраль на 12 млрд грн (инфографика)

За февраль 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 132,6 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

37,4 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

26,3 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

21,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 34,7 млрд грн, возмещено — 13,1 млрд грн);

21,5 млрд грн — акцизного налога;

11,2 млрд грн — налога на прибыль предприятий;

4,0 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

2,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 118,2% (+12,1 млрд грн), Государственной таможенной службой — 95,7% (-2,2 млрд грн).

В целом, по итогам февраля 2025 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 253 млрд грн налогов, сборов и других платежей.