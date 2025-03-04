Курс валют на вечер 4 марта: доллар и евро подешевели на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара упал на 15 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже. Евро упало на 3 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 4 марта Закрытие 4 марта Изменения доллар 41,57/41,60 41,42/41,46 15 /14 евро 43,62/43,65 43,59/43,62 3/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,40−41,95 грн. Евро покупают за 43,40 грн., а продают за 44,00 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,50−41,65, евро — 43,80−43,97 грн.

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