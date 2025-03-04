Доходность гособлигаций США приближается к минимумам за последние три месяца

На фоне опасений по поводу обострения внешнеторговых конфликтов, доходность государственных облигаций США приближается к самым низким отметкам с начала декабря. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Динамика доходности US Treasuries

По состоянию на 13:35 прибыльность 10-летних US Treasuries незначительно выросла — на 0,9 базисного пункта, до 4,168%.

Доходность 30-летних облигаций увеличилась на 2,7 базисного пункта, достигнув уровня 4,479%. В то же время доходность 2-летних бондов снизилась на 1,9 базисного пункта до 3,939%.

Спрос на «тихие гавани»: торговые споры подпитывают интерес к гособлигациям

Высокий спрос на безопасные активы, в частности, на государственные облигации США, сохраняется на фоне последних новостей. Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт товаров из Китая с 10 до 20%. В ответ Пекин заявил о намерении принять меры. Кроме того, во вторник ожидается вступление в силу 25% пошлин на импорт из Канады и Мексики.

Прогнозы и оценки: потенциальные доходы от пошлин и экономические последствия

Пол Эшворт, старший экономист из Северной Америки в Capital Economics, оценивает потенциальные доходы США от новых пошлин почти в 300 миллиардов долларов в год, что составляет около 1% ВВП. Тем не менее, он предостерегает, что последствия для экономики, вероятнее всего, будут отрицательными, если эти средства будут направлены на сокращение дефицита федерального бюджета, а не на стимулирование экономического роста.