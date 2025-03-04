Государство выплатило работодателям 56 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство 2500 внутренне перемещенных лиц с начала 2025 года. Об этом сообщила заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная.
С начала года государство компенсировало бизнесу 56 млн гривен за трудоустройство ВПЛ
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Трудоустройство ВПЛ
«1500 работодателей получили от Правительства компенсацию с начала этого года за трудоустройство 2500 украинцев, вынужденных переехать из опасных регионов страны. 126 из них — люди с инвалидностью. Предпринимателям компенсировали всего 56 млн грн. Благодаря финансовой поддержке работодателей через эту программу мы помогаем внутренним переселенцам быстрее найти работу, адаптироваться на новом месте, иметь возможность обеспечивать себя и свою семью», — отметила Бережная.
Больше всего внутри перемещенных лиц было трудоустроено по этой программе в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской областях и Киеве.
Размер компенсации, выплачиваемой работодателю за трудоустройство человека, получившего статус ВПЛ после 24 февраля 2022 года, составляет 8 тысяч гривен.
Чтобы получить компенсацию, работодатель должен:
- заключить трудовой договор (в том числе по совместительству), гиг-контракт с внутренне перемещенным лицом; подать заявление на получение компенсации через Портал Дия
- или в бумажной форме в центре занятости по месту ведения хозяйственной деятельности вместе с пакетом необходимых документов.
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