Мировые центробанки в январе, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 18,5 тонны.
Мировые центробанки в январе закупили 18,5 тонн золота
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Интерес к золоту
«Центробанки сохраняли активный интерес к золоту в январе, — отмечает аналитик WGC Марисса Салим. — Устойчивые закупки подчеркивают стратегическую роль золота в ЗВР, особенно в условиях, когда Центральным банкам приходится справляться с возросшими геополитическими рисками».
Кто и сколько купил
Центробанки развивающихся стран остаются самыми активными покупателями. В топ-3 в январе попали Узбекистан (закупил 8,1 тонны), Китай (5 тонн) и Казахстан (3,8 тонны). Также продолжают наращивать запасы Польша (3,1 тонны), Индия (2,8 тонны), Чехия (1,7 тонны), Катар (1,3 тонны) и другие.
Снизили свои золотые запасы в январе россия (3,1 тонны), Иордания (3 тонны) и Киргизия (1,9 тонны).
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