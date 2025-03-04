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4 марта 2025, 15:52 Читати українською

В январе Украина меньше экспортировала в ЕС и больше импортировала из Азии

Украина меньше экспортировала в ЕС и больше импортировала из Азии в январе. Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.

Украина меньше экспортировала в ЕС и больше импортировала из Азии в январе.
Фото: depositphotos

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Экспорт товаров

В январе 2025 года в номинальном измерении больше всего сократился экспорт товаров в страны ЕС (на $359 млн, или на 17,7%, а их доля в экспорте товаров сократилась с 59,8% в январе 2024 года до 56,5%) и Азии (на $161 млн, или 19,8%,2).

В то же время рос экспорт в страны Африки (на $78 млн, или на 33,1%; их доля выросла с 7% до 10,7%) и страны СНГ (на $17 млн, или 14,4%, их доля возросла с 3,5% до 4,6%).

Импорт товаров

В январе 2025 года в номинальном измерении больше вырос импорт товаров из стран Азии (на $338 млн, или на 18,8%; удельный вес вырос с 36,4% до 40,1%).

Также возрос импорт из стран Америки (на $44 млн, или на 12,4%; их доля выросла с 7,2% до 7,5%), Африки (на $29 млн, или в 1,5 раза; доля выросла с 1,1% до 1,6%) и СНГ (на $11 млн, или 17,5%; 1 доля в импорт.

В то же время сократился импорт из стран ЕС (на $20 млн, или на 0,9%; их доля уменьшилась с 45,7% в январе 2024 года до 42%).

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Источник: Минфин
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