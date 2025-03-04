Укрпочта продолжает работу шести отделений в Константиновке Донецкой области, но ограничивает предоставление услуг. Такое решение руководство компании приняло совместно с главой местной военно-гражданской администрации, сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский.
Укрпочта ограничивает предоставление услуг в Константиновке
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Что известно
«Отделения предоставляют две услуги: выплата пенсий и социальной помощи, отправка посылок, чтобы эвакуируемые люди могли отправить свои вещи», — отметил он.
Прием посылок в Константиновку временно приостановлен, чтобы уменьшить скопление людей, пояснил Смилянский. Он пообещал, что все посылки, которые сейчас находятся в пути, будут доставлены.
Также Укрпочта в Константиновке временно приостанавливает доставку писем и газет «для сохранения жизни почтальонов и чтобы они могли помочь операторам с отправкой посылок».
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