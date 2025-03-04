Из административного бюджета Счета международного сотрудничества для Чернобыля 400 тысяч евро направят для исследования повреждения арки нового безопасного конфайнмента. Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.
На изучение последствий повреждения укрытия Чернобыльской АЭС направят 400 тысяч евро
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Такое решение принято на внеочередном заседании Ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля, совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Министерством защиты окружающей среды и Госагентством по управлению зоной отчуждения.
«Это — первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования Арки НБК в штатном режиме после российской атаки 14 февраля», — отметила Гринчук.
Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского БПЛА в защитную оболочку Арки.
По ее словам, во время встречи также обсудили предварительные результаты оценки повреждения и дальнейшие шаги по возобновлению функционирования укрытия.
Гринчук добавила, что главное — провести качественный анализ и объединить доноров для дальнейшего развития. Ведь устранение последствий российской агрессии, вероятно, потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля.
Напомним
Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Радиационный фон не повышался.
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