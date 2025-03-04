На изучение последствий повреждения укрытия Чернобыльской АЭС направят 400 тысяч евро

Из административного бюджета Счета международного сотрудничества для Чернобыля 400 тысяч евро направят для исследования повреждения арки нового безопасного конфайнмента. Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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Такое решение принято на внеочередном заседании Ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля, совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Министерством защиты окружающей среды и Госагентством по управлению зоной отчуждения.

«Это — первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования Арки НБК в штатном режиме после российской атаки 14 февраля», — отметила Гринчук.

Средства будут направлены на экспертную оценку последствий попадания российского БПЛА в защитную оболочку Арки.

По ее словам, во время встречи также обсудили предварительные результаты оценки повреждения и дальнейшие шаги по возобновлению функционирования укрытия.

Гринчук добавила, что главное — провести качественный анализ и объединить доноров для дальнейшего развития. Ведь устранение последствий российской агрессии, вероятно, потребует больше средств, чем сегодня есть на Счете международного сотрудничества для Чернобыля.

Напомним

Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Радиационный фон не повышался.