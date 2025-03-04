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4 марта 2025, 14:12 Читати українською

Мировые фондовые рынки упали из-за торговой политики Трампа

Введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин против ключевых торговых партнеров страны, что привело к повышению таможенных пошлин до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия, повлекло за собой падение на мировых фондовых рынках. Об этом сообщает Financial Times.

Введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин против ключевых торговых партнеров страны, что привело к повышению таможенных пошлин до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия, повлекло за собой падение на мировых фондовых рынках.

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Европейские индексы

Европейский индекс Stoxx Europe 600, охватывающий акции крупнейших компаний региона, потерял 0,9%. Немецкий индекс Dax, в значительной степени зависящий от экспорта, упал на 1,5%.

Автопроизводители под ударом

Особенно пострадали акции автопроизводителей, чьи производственные процессы часто предполагают многократное пересечение границ США. Акции Volkswagen упали на 2,2%, а Stellantis — на 4%.

Азиатские рынки также в минусе

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2%, а основной индекс Китая CSI 300 — на 0,8%. Японский индекс Nikkei 225, ориентированный на экспорт, потерял 1,2%, а австралийский S&P/ASX 200 — 0,6%.

Уолл-стрит: продолжение падения

Снижение на европейских и азиатских рынках произошло после резкого падения на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 снизился почти на 2%, а Nasdaq Composite — на 2,6%.

Реакция валютного рынка: ослабление доллара

На валютном рынке индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к корзине валют (включая евро, иену и фунт), снизился на 0,2%. Это явилось продолжением падения на 0,8%, зафиксированного в понедельник.

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Источник: Минфин
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