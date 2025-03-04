Мировые фондовые рынки упали из-за торговой политики Трампа

Введение администрацией президента США Дональда Трампа пошлин против ключевых торговых партнеров страны, что привело к повышению таможенных пошлин до одного из самых высоких уровней за последние десятилетия, повлекло за собой падение на мировых фондовых рынках. Об этом сообщает Financial Times.

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Европейские индексы

Европейский индекс Stoxx Europe 600, охватывающий акции крупнейших компаний региона, потерял 0,9%. Немецкий индекс Dax, в значительной степени зависящий от экспорта, упал на 1,5%.

Автопроизводители под ударом

Особенно пострадали акции автопроизводителей, чьи производственные процессы часто предполагают многократное пересечение границ США. Акции Volkswagen упали на 2,2%, а Stellantis — на 4%.

Азиатские рынки также в минусе

Гонконгский индекс Hang Seng снизился на 2%, а основной индекс Китая CSI 300 — на 0,8%. Японский индекс Nikkei 225, ориентированный на экспорт, потерял 1,2%, а австралийский S&P/ASX 200 — 0,6%.

Уолл-стрит: продолжение падения

Снижение на европейских и азиатских рынках произошло после резкого падения на Уолл-стрит, где индекс S&P 500 снизился почти на 2%, а Nasdaq Composite — на 2,6%.

Реакция валютного рынка: ослабление доллара

На валютном рынке индекс доллара, отражающий его стоимость по отношению к корзине валют (включая евро, иену и фунт), снизился на 0,2%. Это явилось продолжением падения на 0,8%, зафиксированного в понедельник.