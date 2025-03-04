Финансовая компания «Ево» (RozetkaPay), являющаяся частью группы компаний Rozetka-EVO, получила лицензию от Национального банка Украины на открытие счетов для физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба Rozetka.
НБУ выдал RozetkaPay лицензию на открытие счетов
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Что известно
На первом этапе платежные счета будут открываться покупателям, пользующимся услугой оплаты по частям от Rozetka. Открытие и закрытие счетов будет бесплатным.
Компания сообщила, что владельцы счетов получат дополнительные возможности: более удобная оплата заказа на Rozetka, участие в программе лояльности RozetkaPay, возможность совершать p2p-переводы, выполнение других финансовых операций.
RozetkaPay также планирует предоставить возможность открытия счетов для продавцов, что позволит им быстрее получать выплаты за проданные товары и использовать деньги для закупок и других целей бизнеса.
Александр Лапко, гендиректор платежного сервиса RozetkaPay, сказал, что компания строит экосистему сервисов, что улучшит опыт как покупателей, так и продавцов.
«Мы строим современную экосистему сервисов, которая объединяет маркетплейс, онлайн- и офлайн-платежи, кредиты, платежные счета, программы лояльности и многое другое. Такой подход является удобным и выгодным как для покупателей, так и для продавцов. Я уверен, что внедрению финансовых сервисов будет содействовать.
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