Денежные переводы в Украину в январе сократились на 20%

Объем частных денежных переводов в январе текущего года уменьшился на 19,9% и составил $0,7 млрд. Об этом передают Українські Новини.

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Сокращение переводов

Заработная плата, которую украинцы получают из-за рубежа, сократилась на 19,1%, в свою очередь поступившие через официальные каналы другие частные переводы уменьшились на 25,5%.

В целом по официальным каналам направлено на 22,7% переводов меньше, чем в январе прошлого года, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 16,0% по сравнению с январем прошлого года.

Напомним

Объемы частных денежных переводов в 2024 году уменьшились на 15,2% и составили $9,6 млрд.

Объемы частных денежных переводов в 2023 году уменьшились на 7,8% по сравнению с 2022 годом и составили $11,6 млрд.