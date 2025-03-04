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4 марта 2025, 12:16 Читати українською

TSMC может инвестировать $100 миллиардов в производство чипов в США во избежание пошлин

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), мировой лидер по производству микросхем, рассматривает возможность инвестировать 100 миллиардов долларов в расширение своего производства на территории США. Этот шаг направлен на избегание потенциальных американских пошлин. Об этом сообщает Financial Times.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), мировой лидер по производству микросхем, рассматривает возможность инвестировать 100 миллиардов долларов в расширение своего производства на территории США.
Фото Pixabay

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Расширение производства в Аризоне

Ранее TSMC уже объявила об инвестициях в размере 65 миллиардов долларов в строительство заводов в Аризоне. Новые 100 миллиардов долларов могут являться как дополнительными инвестициями, так и включать часть уже анонсированной суммы.

Давление со стороны администрации Трампа

Решение о расширении производства в США принимается на фоне ужесточения давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Трамп неоднократно обвинял Тайвань в «хищении» американского полупроводникового бизнеса.

Администрация Трампа активно продвигает политику экономического национализма и угрожает введением пошлин на импорт микросхем. Это может иметь серьезные последствия для экономики Тайваня, которая во многом зависит от экспорта полупроводников. В ответ Тайвань ищет способы смягчения ситуации, рассматривая, в частности, возможность закупки американского вооружения.

Эволюция планов TSMC в США

Как отмечает Financial Times, эти инвестиции свидетельствуют о дальнейшем расширении деятельности TSMC на территории США. В первый президентский срок Трампа компания изначально планировала построить один завод с использованием 5-нанометровой технологии. Впоследствии было принято решение об использовании на этом заводе более прогрессивной 4-нанометровой технологии.

Кроме того, TSMC согласилась построить второй завод, который к 2028 году будет использовать 2-нанометровую технологию (которая, как ожидается, будет самой современной на тот момент), а также создать третий завод в США до конца десятилетия.

TSMC контролирует более 90% мирового рынка производства самых передовых микросхем.

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Источник: Минфин
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