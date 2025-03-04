Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), мировой лидер по производству микросхем, рассматривает возможность инвестировать 100 миллиардов долларов в расширение своего производства на территории США. Этот шаг направлен на избегание потенциальных американских пошлин. Об этом сообщает Financial Times.
TSMC может инвестировать $100 миллиардов в производство чипов в США во избежание пошлин
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Расширение производства в Аризоне
Ранее TSMC уже объявила об инвестициях в размере 65 миллиардов долларов в строительство заводов в Аризоне. Новые 100 миллиардов долларов могут являться как дополнительными инвестициями, так и включать часть уже анонсированной суммы.
Давление со стороны администрации Трампа
Решение о расширении производства в США принимается на фоне ужесточения давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Трамп неоднократно обвинял Тайвань в «хищении» американского полупроводникового бизнеса.
Администрация Трампа активно продвигает политику экономического национализма и угрожает введением пошлин на импорт микросхем. Это может иметь серьезные последствия для экономики Тайваня, которая во многом зависит от экспорта полупроводников. В ответ Тайвань ищет способы смягчения ситуации, рассматривая, в частности, возможность закупки американского вооружения.
Эволюция планов TSMC в США
Как отмечает Financial Times, эти инвестиции свидетельствуют о дальнейшем расширении деятельности TSMC на территории США. В первый президентский срок Трампа компания изначально планировала построить один завод с использованием 5-нанометровой технологии. Впоследствии было принято решение об использовании на этом заводе более прогрессивной 4-нанометровой технологии.
Кроме того, TSMC согласилась построить второй завод, который к 2028 году будет использовать 2-нанометровую технологию (которая, как ожидается, будет самой современной на тот момент), а также создать третий завод в США до конца десятилетия.
TSMC контролирует более 90% мирового рынка производства самых передовых микросхем.
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