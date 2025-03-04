Курс валют на 4 марта: доллар в банках подорожал на 7 копеек, евро на 15 копеек

Во вторник на наличном рынке курс доллара вырос на 7 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро выросло на 10 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средние курсы доллара не изменились. Евро в обменниках добавило 5 копеек в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,37−42,00 грн. Евро покупают за 43,20 грн, а продают за 43,95 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 43,70−43,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,57−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,62−43,65 грн/евро.

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