За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 879410 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 марта: 1340 российских оккупантов, 3 танка и 86 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 879410 (+1340) человек,
- танков — 10255 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 21298 (+8) ед,
- артиллерийских систем — 24064 (+45) ед,
- РСЗО — 1306 (+0) ед,
- средства ПВО — 1094 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 27741 (+86),
- крылатые ракеты — 3085 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39428 (+101) ед,
- специальная техника — 3768 (+0)
Источник: Минфин
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