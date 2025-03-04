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4 марта 2025, 9:55 Читати українською

Налоговая планирует изменить механизм блокировки регистрации накладных. Что известно

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко инициировал изменения в механизм блокирования регистрации налоговых накладных. Служба уже передала свои предложения в Министерство финансов по поводу изменений в постановление Правительства № 1165. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Налоговой.

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко инициировал изменения в механизм блокирования регистрации налоговых накладных.
Фото: itvua.tv

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«Усовершенствуем работу системы СМКОР. Речь идет об уменьшении количества блокирования налоговых накладных, упрощении процедуры регистрации, повышении эффективности автоматизированного мониторинга, минимизации административного давления. Шесть ключевых изменений. Прогнозируем, что они сократят количество заблокированных накладных. Но легче будет работать тем, кто работает прозрачно. Схемы и уходы от налогов не пройдут!», — отметил Кравченко.

Что изменится

  • Увеличены лимиты для безусловной регистрации накладных — предельный объем поставок вырастет до 1 млн грн, а на одного контрагента — до 100 тыс. грн. грн, изменено условие в части количества плательщиков, на которых руководитель может занимать аналогичную должность (сейчас 3, планируется 5). Операции с небольшими суммами (до 10 тыс. грн) будут регистрироваться без задержек, этот лимит составляет 5 тыс. грн. Лимит общего объема таких операций в текущем месяце будет увеличен до 3 млн грн (сейчас 500 тыс. грн).

  • Упрощена проверки налоговых накладных для предпринимателей, работающих в зонах с потенциальной угрозой боевых действий, но где нет активных боев. Планируется также более быстрая обработка накладных с экспортными операциями, если их коды совпадают с кодами в таблице данных налогоплательщика и он не считается рисковым.

  • Меньше бюрократии после исключения плательщиков из перечня рисковых — накладные будут подлежать автоматической регистрации, если у компании есть положительная налоговая история и выполняются другие определенные условия.

  • Усовершенствован механизм автоматического учета таблиц данных плательщика — снижение потребности подавать документы для учета таблицы.

  • Изменения отдельных показателей положительной налоговой истории — большее количество предприятий смогут воспользоваться такими показателями. В частности, лимиты объема операций увеличены с 1 млн грн до 3 млн грн, на одного контрагента со 100 до 500 тысяч, изменено условие в части количества плательщиков, на которых руководитель может занимать аналогичную должность (сейчас 3, планируется 5).

  • Изменен критерий рисковости операций по расчетам корректировки налоговых обязательств при возврате товара от неплательщика НДС, а именно не будет считаться риском предоставления такого расчета корректировки в течение 90 дней (сейчас составляет 30). Это снизит вероятность блокировки расчета корректировки при возврате товара от неплательщика.

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«Надеюсь, что предложенные изменения будут поддержаны Минфином и Кабмином. Постоянно общаюсь с бизнесом. Во всех регионах, где уже был, каждый второй вопрос от предпринимателей касается недостатков в работе СМКОР», — добавил Кравченко.

Напомним

В регионах работает 29 центров, где налоговики оказывают максимальную помощь предпринимателям в вопросах, касающихся остановки накладных, вывода из категории рисковых.

В феврале почти вдвое — до 0,39% — снизили показатель заблокированных накладных, с начала года 9,3 тыс. субъектов предпринимательства выведены из рисковых.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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