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4 марта 2025, 10:10 Читати українською

Как военным управлять бюджетом во время службы и после возвращения

В пятом выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office разбираем общие и специфические принципы бюджетирования и управления финансами. Военные, ветераны и их близкие найдут в видео полезные советы по планированию расходов, а также топ-7 приложений для ведения бюджета.

В пятом выпуске бесплатного образовательного проекта «Финансовая грамотность для военных» от Академии Минфин и Smart Family Office разбираем общие и специфические принципы бюджетирования и управления финансами.

Вести бюджет означает контролировать свои финансы, избегать долгов и уверенно строить будущее. Это особенно важно для военных и ветеранов, ведь им необходимо обеспечивать финансовую стабильность семьи, планировать расходы во время службы и после возвращения к гражданской жизни.

В пятом выпуске проекта вы узнаете, как грамотно вести личный бюджет, а также получите топ-7 лучших мобильных приложений, что делают этот процесс удобным и быстрым.

👉 Посмотреть видео можно по ссылке.

О спикере

Тему раскрывает Екатерина Бутко — финансовый советник компании Smart Family Office, спикер по теме финансов и инвестиций, практикующий инвестор.

Ключевые темы выпуска

В этом видео спикер детально раскрывает следующие темы:

  • Что такое бюджетирование и почему оно важно для военных и ветеранов
  • Основные элементы бюджета: доходы, расходы, сбережения
  • Как военным определять и планировать свои расходы
  • Категории расходов: обязательные, необязательные и специфические для военных
  • Как вести бюджет в условиях военной службы: простые инструменты и советы
  • Оптимизация расходов и использование социальных льгот
  • Переход с военной службы к гражданской жизни: новые расходы и вызовы
  • Мобильные приложения и инструменты для управления финансами

Напоминаем, что доступ к курсу предоставляется бесплатно и без временных ограничений. Всего выйдет 9 видео, которые можно смотреть в любом порядке. Первые пять выпусков уже доступны на сайте Академии Минфин.

Инициаторы и партнеры проекта

Инициатором создания курса для военных и ветеранов является Академия Минфин. Это образовательный проект сайта «Минфин», созданный, чтобы повысить финансовую грамотность людей и помочь разобраться в различных инвестиционных инструментах. Обучение в Академии позволяет украинцам, даже в условиях войны, получить практические знания о том, как сохранить и приумножить свои средства.

Авторами контента являются эксперты компании Smart Family Office, которая предоставляет услуги финансового консалтинга для частных лиц. Команда сертифицированных специалистов помогает украинцам правильно инвестировать, используя лучшие западные практики в украинских реалиях.

Проект реализуется при поддержке партнеров:

  • Athletes for Freedom Foundation — объединение спортсменов и бизнес-лидеров, которые поддерживают инициативы по защите свободы и прав человека по всему миру. Фонд помогает людям противостоять насилию и любым формам диктатуры, а также реагирует на глобальные кризисы.

  • femida.us — юридическая компания с 20-ти летним опытом, специализируется на представлении интересов клиентов в сфере высоких технологий, программного обеспечения и IТ.

Источник: Минфин
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