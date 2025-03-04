Центробанк Швейцарии получил рекордную прибыль в 80,7 млрд франков в 2024 году

Швейцарский национальный банк (SNB) получил по итогам 2024 года рекордную прибыль в размере 80,7 млрд франков ($89,5 млрд). Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на отчетность ЦБ.

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Подробности

Предыдущий максимум был зафиксирован в 2017 году и составил 54 млрд франков. В 2023 году SNB получил ущерб в 3,2 млрд франков.

В прошлом году SNB зафиксировал прибыль в 67,3 млрд франков по позициям в иностранной валюте и убыток примерно в 7,4 млрд франков по позициям в нацвалюте, говорится в сообщении центробанка. Процентные и дивидендные поступления составляли 11,4 млрд франков и 3,1 млрд франков соответственно, операционные расходы — 0,4 млрд франков.

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Стоимость золота на балансе ЦБ выросла на 21,2 млрд франков. К концу декабря драгоценный металл стоил 76,011 тыс. франков за килограмм, что на 36,7% превысило его цену годом ранее. Между тем объем золота не изменился — 1,04 тыс. тонн.

Банк распределит дивиденды в размере 15 франков на акцию, что соответствует установленному законодательством страны максимальному уровню.

Также ЦБ перечислит в совокупности 3 млрд франков в федеральный бюджет Швейцарии (треть из этой суммы) и бюджеты кантонов (оставшаяся часть).