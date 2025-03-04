НБУ отозвал лицензию у финкомпании «Финуниверсал» из-за связей с рф

Нацбанк отозвал лицензию на деятельность у ООО «ФК «Финуниверсал», учитывая признание деловой репутации этого учреждения небезупречной. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

НБУ 16 декабря 2024 принял решение о признании деловой репутации ООО «ФК «Финуниверсал» и его владельцев существенного участия ООО «Укрдонинвест» и Виталия Кропачева небезупречным, поскольку получил от государственных органов специального назначения подтверждение информации о наличии у Виталия Кропачева гражданства российской федерации.

В то же время «Финуниверсал» предоставило Нацбанку недостоверную информацию о том, что у Виталия Кропачева нет гражданства и/или налогового резидентства российской федерации.

Решение об отзыве лицензии на деятельность финансовой компании принято Комитетом по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг 3 марта 2025 года.