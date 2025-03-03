Европейские автопроизводители получат смягчение экологических норм: акции демонстрируют рост

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала смягчение экологических требований для европейских автопроизводителей. По ее словам, компаниям будет предоставлен трехлетний период для достижения целевых показателей по выбросам CO2, которые первоначально были установлены на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гибкость в достижении целей: отсрочка к 2027 году

Фон дер Ляен заявила, что соответствующая поправка к правилам, которая придаст автомобильному сектору большую гибкость, будет предложена уже в этом месяце. Фактически это означает, что автопроизводители смогут не достичь целевых показателей выбросов в 2025 году при условии, что они компенсируют это перевыполнением плана в 2026 и 2027 годах.

Реакция рынка: рост акций автопроизводителей

На фоне заявления фон дер Ляен акции ведущих европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG и Renault SA, продемонстрировали значительный рост. Индекс Stoxx 600 Automobiles & Parts Index, отражающий динамику акций автомобильной промышленности, в ходе торгов вырос почти на 3%.

Давление автопроизводителей и спад продаж электромобилей

Европейские автопроизводители активно лоббировали изменения в целевых показателях 2025 года. Это было связано со спадом продаж электромобилей в прошлом году, что затруднило достижение установленных норм и угрожало компаниям многомиллиардными штрафами.