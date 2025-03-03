Европейские автопроизводители получат смягчение экологических норм: акции демонстрируют рост

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 марта 2025, 19:43 Читати українською

Европейские автопроизводители получат смягчение экологических норм: акции демонстрируют рост

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала смягчение экологических требований для европейских автопроизводителей. По ее словам, компаниям будет предоставлен трехлетний период для достижения целевых показателей по выбросам CO2, которые первоначально были установлены на 2025 год. Об этом сообщает Bloomberg.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала смягчение экологических требований для европейских автопроизводителей.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Гибкость в достижении целей: отсрочка к 2027 году

Фон дер Ляен заявила, что соответствующая поправка к правилам, которая придаст автомобильному сектору большую гибкость, будет предложена уже в этом месяце. Фактически это означает, что автопроизводители смогут не достичь целевых показателей выбросов в 2025 году при условии, что они компенсируют это перевыполнением плана в 2026 и 2027 годах.

Реакция рынка: рост акций автопроизводителей

На фоне заявления фон дер Ляен акции ведущих европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG и Renault SA, продемонстрировали значительный рост. Индекс Stoxx 600 Automobiles & Parts Index, отражающий динамику акций автомобильной промышленности, в ходе торгов вырос почти на 3%.

Давление автопроизводителей и спад продаж электромобилей

Европейские автопроизводители активно лоббировали изменения в целевых показателях 2025 года. Это было связано со спадом продаж электромобилей в прошлом году, что затруднило достижение установленных норм и угрожало компаниям многомиллиардными штрафами.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами