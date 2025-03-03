Итальянский модный дом Prada SpA ведет переговоры о приобретении бренда Versace у компании Capri Holdings Ltd и близок к заключению сделки. Об этом пишет Bloomberg.
Prada может купить Versace: сделка близка к завершению
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Предварительная цена и ход переговоров
Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщают, что стороны уже согласовали предварительную стоимость сделки — около 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов США).
Ожидается, что сделка может быть заключена в марте. Однако следует отметить, что условия еще могут быть изменены, а само соглашение — сорвано.
Изменение тенденции
В случае успешного завершения это соглашение станет прецедентом, нарушающим десятилетнюю тенденцию, когда итальянские модные бренды, такие как Gucci и Valentino, переходили под контроль иностранных конгломератов.
Молчание Capri и Prada, рост акций
Компания Capri, которая приобрела Versace в 2018 году за 1,8 миллиарда евро, пока воздерживается от комментариев. Представители Prada также отказались от официальных заявлений на этот счет.
Тем не менее, новость о возможном соглашении уже повлияла на рынок: акции Prada на Гонконгской бирже выросли на 4,1%. Потенциальное приобретение Versace позволит Prada укрепить свои позиции и усилить конкуренцию с такими гигантами индустрии как LVMH и Kering SA.
Разрыв в рыночной капитализации
Несмотря на потенциальное расширение, Prada все еще значительно уступает лидерам рынка по размеру. Рыночная капитализация Prada оценивается в 22,5 миллиарда долларов, в то время как рыночная стоимость LVMH составляет около 347,5−362 миллиарда долларов.
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