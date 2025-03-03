К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке. Евро выросло на 35 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 3 марта: евро выросло на межбанке
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Открытие 3 марта
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Закрытие 3 марта
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Изменения
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41,55/41,60
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41,57/41,60
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2 /0
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43,23/43,27
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43,58/43,59
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35/32
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 43,10 грн., а продают за 43,80 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 43,65−43,85 грн.
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Источник: Минфин
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