Курс валют на вечер 3 марта: евро выросло на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке. Евро выросло на 35 копеек в покупке и на 32 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 3 марта Закрытие 3 марта Изменения доллар 41,55/41,60 41,57/41,60 2 /0 евро 43,23/43,27 43,58/43,59 35/32

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,90 грн. Евро покупают за 43,10 грн., а продают за 43,80 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,60−41,70, евро — 43,65−43,85 грн.

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