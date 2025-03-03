Украинцы жалуются на двойные курсы обмена валют в зависимости от года эмиссии доллара

В Налоговый Комитет поступило обращение граждан, жалующихся на двойные курсы обмена валют на доллар в зависимости от года его эмиссии. Об этом в телеграм-канале написал глава комитета Даниил Гетманцев .

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«Правда, аферисты снова проснулись и зарабатывают на гражданах дополнительную маржу себе в кармане. Однако оказалось, что ситуация еще хуже и, несмотря на неоднократные поручения комитета, правоохранители упорно не замечают нелегальные обменники, даже обозначенные яркими рекламными вывесками.

Они словно зовут Нацполицию — «подойди, проверь меня, я нелегал». Однако, нет, полицейские в этом частном случае всячески способствуют развитию «бизнеса», не платящего ни копейки в бюджет", — написал Гетманцев.

По его словам, проблемы действительно две:

злоупотребление легальных обменников;

работа нелегальная.

«Обращаемся к НБУ и Нацполу о проведении в порядке установленном законом проверок и немедленного принятия мер к нарушителям закона. Убежден, у людей нет лишних 50к/долл в карман мошенника», — подытожил он.