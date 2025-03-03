Несмотря на обстрелы и дефицит кадров, бизнес повысил оценки результатов своей деятельности

Бизнес в феврале улучшил оценки по собственной экономической деятельности, хотя и оставил их сдержанными, ниже нейтрального уровня. Драйверами положительного влияния на ожидания предприятий всех секторов были оживление внутреннего спроса, увеличение производства и увеличение предложения товаров. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА), который Национальный банк рассчитывает ежемесячно.

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В то же время, сдерживающими факторами оставались дальнейшие обстрелы критической инфраструктуры, увеличение расходов бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период, дефицит рабочей силы, инфляционные процессы.

Как изменился индекс

В феврале 2025 года ИОДА составил 46,9 по сравнению с 41,0 в январе 2025 года и 47,5 в феврале 2024 года.

Предприятия промышленности наиболее оптимистично оценили результаты своей текущей деятельности благодаря оживлению потребительского спроса и наращиванию производства: секторальный индекс в феврале пересек нейтральный уровень и составил 50.2 (в январе 2025 — 42.0, в феврале 2024 — 48.3).

Предприятия торговли существенно улучшили оценки своей деловой активности благодаря оживлению внутреннего спроса и достаточному предложению товаров: секторальный индекс в феврале составил 49.2 (в январе 2025 года — 40.0, в феврале 2024 года — 50.1).

Предприятия строительства существенно смягчили, но сохранили сдержанные оценки текущих экономических результатов, учитывая сезонность строительных работ, существенное похолодание и дефицит рабочей силы: секторальный индекс в феврале составил 44.7 по сравнению с 37.2 в январе 2025 года и 43.2 в феврале.

Предприятия сферы услуг несколько улучшили свои ожидания, однако наиболее сдержанно среди всех секторов оценили свои экономические перспективы, учитывая дефицит квалифицированных кадров, а также увеличение расходов бизнеса на оплату труда, отопление и электроэнергию в зимний период: секторальный индекс составлял 42.2 в феврале (в январе 2025 года -4.4).

Предприятия всех секторов, привлеченных к опросу, ожидали умеренного повышения цен/тарифов на собственную продукцию/услуги на фоне замедления темпов роста закупочных цен.

Ситуация на рынке труда несколько смягчилась. Респонденты большинства опрошенных секторов ожидали замедления темпов сокращения персонала, только представители сферы услуг были настроены на их незначительное ускорение.