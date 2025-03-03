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3 марта 2025, 15:30 Читати українською

Сжигание токенов XYZVerse порождает предположения о 1000-кратном скачке после дебюта биржи

В криптовалютном мире сжигание токенов не имеет ничего общего с пламенем — все дело в воспламенении стоимости. Механизм сжигания токенов навсегда выводит их из обращения, тем самым делая оставшиеся токены более дешевыми. Срабатывает базовая экономика: при меньшем количестве доступных токенов каждый из них естественным образом растет в цене, принося пользу владельцам и сообществу.

В криптовалютном мире сжигание токенов не имеет ничего общего с пламенем — все дело в воспламенении стоимости.

Ведущие монеты-мемы уже давно используют сжигание токенов для создания спроса и повышения своей рыночной привлекательности. Например, Shiba Inu (SHIB) регулярно сжигает большие объемы токенов, а последнее сжигание 128 миллионов вызвало оптимизм и бычье ценовое движение.

XYZVerse идет по схожему пути, доказывая свою приверженность долгосрочному росту. Недавно проект сжег 1 миллиард токенов $XYZ, увеличив тем самым дефицит и укрепив доверие инвесторов.

XYZVerse представила уникальную концепцию, объединив мир спортивных фэндомов с вирусной привлекательностью монет-мемов. Этот уникальный подход привлекает как криптоэнтузиастов, так и спортивных фанатов, прокладывая путь к тому, чтобы XYZVerse стала ведущей монетой-мемом.

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Примечательно, что XYZVerse уже завоевала серьезное признание. Недавно она получила награду «Лучший новый мем-проект» от crypto.news, закрепив за собой место одной из самых перспективных мем-монет.

С 30 000+ активными сторонниками XYZVerse построил прочный фундамент. Процветающее сообщество часто определяет успех мем-монеты, и быстро развивающаяся экосистема XYZ доказывает, что у нее есть все необходимое для доминирования.

Предпродажа в огне: $XYZ уже вырос на 2 400 %.

В настоящее время XYZVerse предлагает свои токены $XYZ по минимальной цене перед листингом, и предпродажа идет полным ходом. Спрос на токены $XYZ зашкаливает, компания прошла 10 из 15 этапов предпродажи в рекордные сроки и собрала более 8 миллионов долларов.

На каждом этапе цена повышалась, вознаграждая ранних пташек, которые приняли участие в акции, когда токены стоили всего $0,0001. Сейчас, на 11-м этапе, цена составляет $0,0025, что представляет собой увеличение на 2 400 %.

К финальной 15-й стадии $XYZ должен достичь отметки $0,1, то есть цена может увеличиться в тысячу раз по сравнению с начальной ценой в $0,0001. Если проект выполнит свою амбициозную задачу по сбору $30 млн первоначального финансирования, он сможет выставить свой токен на продажу по цене $0,1.

Рост цены — довольно амбициозная цель, но в криптовалютном пространстве, как показывает история, это вполне осуществимо. На рынке случались экстремальные скачки цен, включая рост более чем на 99 900 % в редких случаях. Как правило, такой рост обусловлен сочетанием нескольких факторов. Например, монеты, которые начинаются с крайне низкой оценки, имеют больше возможностей для экспоненциального роста. Кроме того, параболический рост могут демонстрировать монеты-мемы, альткоины с низкой капитализацией и токены с сильным повествованием.

Среди примеров экстремального роста можно назвать Shiba Inu (SHIB), который в первые дни своего существования взлетел более чем на 70 000 000 %, и PEPE, который за несколько месяцев совершил метеоритный взлет более чем на 1 000 000 %.

Токен $XYZ, который в настоящее время продается по цене $0,0025, возможно, станет следующей монетой-мемом, которая взлетит в тысячи раз после выхода на биржу.

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До взрывного события Token Generation Event (TGE), когда $XYZ появится на основных централизованных и децентрализованных биржах, осталось всего пять этапов предпродажи. Сейчас самый подходящий момент, чтобы присоединиться к XYZVerse до того, как ажиотаж вокруг нее разгорится.

Не упустите момент — обеспечьте свои токены $XYZ прямо сейчас.

Дорожная карта: Следующие шаги XYZVerse

XYZVerse планирует полный фейерверк. Вот взгляд на ее горячую дорожную карту:

  • Мероприятие по генерации токенов (TGE): Как только завершится предпродажа, $XYZ появится на основных биржах, что может вызвать всплеск спроса и видимости.

  • Вовлечение сообщества и вознаграждение фанатов: Приготовьтесь к эксклюзивным мероприятиям для фанатов, программам лояльности, вознаграждениям и эпическим коллаборациям. XYZVerse — это превращение шумихи в ощутимые преимущества для сообщества.

  • Стратегические спортивные партнерства: Любители спорта, приготовьтесь — XYZVerse скоро объявит о крупных партнерствах со спортивными организациями и влиятельными лицами, что повысит ее авторитет и расширит сферу влияния далеко за пределы криптовалютного мира.

Вывод

С 1 миллиардом сожженных токенов, процветающим сообществом и уникальным слиянием спорта и мемов XYZVerse позиционирует себя в качестве главного претендента в пространстве монет-мемов. Ее дефляционная токеномика, наградной импульс и растущий предпродажный спрос создают предпосылки для долгосрочного успеха.

Осталось всего пять этапов предпродажи, а впереди — листинг на крупной бирже, так что XYZVerse на пути к масштабному росту. Время вступить в игру пришло.

Более подробную информацию о XYZVerse (XYZ) вы можете найти здесь

Источник: Минфин
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