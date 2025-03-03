В феврале по сравнению с январем Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30% до 244 тыс. МВт-час. Об этом пишет ExPro.
В феврале Украина увеличила импорт электроэнергии на 30%
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Откуда импортировали
Наибольшую часть в структуре импорта электроэнергии в феврале занимает Венгрия (35,0%), на втором месте Словакия (30,0%).
Меньше всего электроэнергии поставили из Молдовы (часть объемов — возможно реимпорт из Румынии). За месяц импорт из Венгрии вырос на 77%.
В феврале 2025 года импорт электроэнергии увеличился в 2,9 раза по сравнению с февралем 2024 года.
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Источник: Минфин
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