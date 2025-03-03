Украина экспортировала морским коридором около 70 млн тонн зерна

Украинским морским коридором за время его работы было транспортировано 106 млн. тонн грузов, из которых почти 70 млн. тонн — зерно. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства развития общин и территорий.

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«Это 4 тыс. судов, которые доставили нашу агропродукцию в страны Африки, Азии и Европы», — подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В министерстве напомнили, что 1 марта россия нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре в Одессе. В результате атаки пострадали двое гражданских работников порта.