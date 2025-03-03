Курс валют на 3 марта: доллар в банках подорожал на 5 копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара вырос на 5 копеек в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 1 копейку в продаже.

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Валютный рынок

Средние курсы доллара и евро в обменниках не изменились.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,95 грн. Евро покупают за 43,00 грн., а продают за 43,77 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,90, евро — 43,60−43,90 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,55−41,60 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,23−43,27 грн/евро.

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