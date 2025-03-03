Криптопрорыв 2.0. Что готовит обновленный воркшоп от Академии Минфин

Академия Минфин объявляет о запуске воркшопа «Криптопрорыв 2.0» , который состоится 13 и 14 марта. Воркшоп как для начинающих, так и для тех, кто имеет опыт в инвестировании в криптовалюты.

Криптовалюта остается одним из самых прибыльных и популярных активов для инвестирования, даже в такие непростые времена, как сегодня. Несмотря на нестабильность рынка, зависимость от фондового рынка и законов, принимаемых новой администрацией США, инвесторам в криптовалюту следует быть начеку, держать руку на пульсе и уметь разрабатывать новые, действенные стратегии. Именно для этого Академия Минфин запускает воркшоп, посвященный криптоинвестированию.

Экспертом, который будет проводить оба воркшопа, станет Михаил Серюга — автор статей на сайте Минфин, ментор по финансовой грамотности в О О Новая Генерация, инвестор с более 15 летним опытом, который уже 11 лет инвестирует в криптовалюты.

Михаил Серюга ведет публичный криптопортфель на сайте Минфин, который в 2023 году обеспечил доходность до 40% на альтокинах и до 20% на фундаментальных активах. После обновления портфеля в 2024 году его доходность на ключевых проектах достигла уже около 45%.

Что касается самих воркшопов, то:

13 марта пройдет воркшоп для инвесторов базового уровня;

14 марта — для инвесторов продвинутого уровня.

В рамках воркшопа базового уровня участники смогут получить ключевое понимание криптовалют, научиться покупать, хранить и анализировать монеты. Также на воркшопе участники смогут узнать, что вообще такое криптовалюта и блокчейн, являющиеся основными игроками рынка криптовалют, о каких рисках должны знать начинающие, как выбрать биржу и кошельки, а также о том, как анализировать криптовалюту перед покупкой и делать первые шаги в инвестировании.

Участников воркшопа продвинутого уровня ожидает изучение более глубоких стратегий инвестирования, оценки активов и работы с автоматизированными инструментами. Участники узнают, какие криптовалюты можно будет купить на фондовом рынке, какие плюсы и минусы криптовалютных акций, что такое криптоботы и каковы риски автоматизированного трейдинга, как выбирать стратегии долгосрочного инвестирования, как грамотно фиксировать доходы и многое другое.

Во время воркшопа, который ориентировочно продлится 2 часа, участники смогут спросить эксперта о реальных кейсах, разобрать их и сделать выводы. Формат воркшопа поможет получить более глубокие знания, ведь участники будут сами принимать непосредственное активное участие в обучении и подробнее обсудить темы, вызвавшие наибольший интерес.

Поспешите зарегистрироваться на воркшоп «Криптопрорыв 2.0», чтобы не упустить свою возможность нырнуть в мир криптовалютных возможностей уже этой весной.