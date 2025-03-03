Земельные аукционы принесли государству 45 млн грн. Как изменились цены за гектар земли

С 24 по 28 февраля в системе Prozorro. Продажи состоялось 18 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба «Земельного банка».

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Где предлагали землю

Лоты были представлены в восьми регионах Украины: Винницкой, Киевской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.

Общая площадь выставленных земельных участков составила 2890 гектаров.

Общий результат торгов — 45 миллионов гривен, а с учетом НДС потенциальный экономический эффект может составить 54 миллиона гривен.

За лоты соревновались 79 участников, что свидетельствует о высоком спросе на государственные земли.

Стоимость аренды земли

Средняя стоимость субаренды одного гектара по итогам торгов составила 15582 грн, а цены на земельные участки в среднем выросли в 4,5 раза.