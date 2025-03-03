С 24 по 28 февраля в системе Prozorro. Продажи состоялось 18 аукционов по субаренде государственных сельскохозяйственных земель. Об этом сообщает пресс-служба «Земельного банка».
Земельные аукционы принесли государству 45 млн грн. Как изменились цены за гектар земли
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Где предлагали землю
Лоты были представлены в восьми регионах Украины: Винницкой, Киевской, Житомирской, Одесской, Николаевской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях.
Общая площадь выставленных земельных участков составила 2890 гектаров.
Общий результат торгов — 45 миллионов гривен, а с учетом НДС потенциальный экономический эффект может составить 54 миллиона гривен.
За лоты соревновались 79 участников, что свидетельствует о высоком спросе на государственные земли.
Стоимость аренды земли
Средняя стоимость субаренды одного гектара по итогам торгов составила 15582 грн, а цены на земельные участки в среднем выросли в 4,5 раза.
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