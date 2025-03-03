За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 350 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 878 070 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 2 марта: 1350 российских оккупантов, 11 танков и 61 БПЛА
Потери врага
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личного состава — около 878070 (+1350) человек,
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танков — 10252 (+11) ед,
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боевых бронированных машин /- 21290 (+16) ед,
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артиллерийских систем — 24019 (+60) ед,
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РСЗО — 1306 (+0) ед,
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средства ПВО — 1093 (+2) ед,
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самолетов — 370 (+0) ед,
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вертолетов — 331 (+0) ед,
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БПЛА оперативно-тактического уровня — 27655 (+61),
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крылатые ракеты — 3085 (+0),
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корабли /катера — 28 (+0) ед,
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подлодки — 1 (+0) ед,
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автомобильной техники и автоцистерн — 39327 (+109) ед,
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специальная техника — 3768 (+0)
Источник: Минфин
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