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3 марта 2025, 10:10 Читати українською

В Чехии собрали более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina («Подарок для Путина») собрала более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте инициативы, пишет «Европейская правда».

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina («Подарок для Путина») собрала более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины.
Фото: depositphotos

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Подробности

По данным чешских волонтеров, в общей сложности более 20,5 тысяч доноров предоставили почти 72,3 миллиона крон (ориентировочно $3 миллиона).

«Чехия стала первой страной в мире, граждане которой обязались купить военный вертолет для Украины. Мы собрали больше и используем эти деньги для транспортировки Black Hawk UH-60 в Украину», — сообщили в Darek pro Putina.

Также там отметили, что удалось приобрести «дешевую и более новую» технику, в которой нуждается Украина, противостоящая российской агрессии.

Напомним

Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда же инициатива презентовала в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.

По состоянию на декабрь в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине было собрано более 203 миллионов крон (более 8 миллионов евро).

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Я_ __
Я_ __
3 марта 2025, 12:58
#
«В Чехії зібрали понад 70 мільйонів чеських крон на купівлю вертольота Black Hawk для України»

Йдемо на максимальній «потужності»…коли країну і армію довели до такого стану, що на армію під час війни не вистачає податків, не вистачає зборів волонтерів вашої країни, не вистачає партнерської допомоги, і вам ще волонтери інших країн збирають на гелікоптери…це прям потужніше вже нема куди напевно, хоча після всіх корупційних скандалів протягом всієї повномасштабки стає ясно, що гроші є в України, просто вони йдуть не туди куди треба, ну тут вже достатньо декларації відкрити почитати, все стане ясно тоді, ПОТУЖНО!)
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