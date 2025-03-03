В Чехии собрали более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины

Чешская волонтерская инициатива Darek pro Putina («Подарок для Путина») собрала более 70 миллионов чешских крон на покупку вертолета Black Hawk для Украины. Об этом свидетельствуют данные на сайте инициативы, пишет «Европейская правда».

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По данным чешских волонтеров, в общей сложности более 20,5 тысяч доноров предоставили почти 72,3 миллиона крон (ориентировочно $3 миллиона).

«Чехия стала первой страной в мире, граждане которой обязались купить военный вертолет для Украины. Мы собрали больше и используем эти деньги для транспортировки Black Hawk UH-60 в Украину», — сообщили в Darek pro Putina.

Также там отметили, что удалось приобрести «дешевую и более новую» технику, в которой нуждается Украина, противостоящая российской агрессии.

Напомним

Сбор средств начался еще в ноябре 2023 года, тогда же инициатива презентовала в Праге подержанный американский вертолет Sikorsky UH-60 Black Hawk под названием Chester.

По состоянию на декабрь в рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для использования в боях в Украине было собрано более 203 миллионов крон (более 8 миллионов евро).