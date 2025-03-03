Официальный курс: Нацбанк укрепил гривну на восемь копеек

Национальный банк Украины установил на 3 марта 2025 официальный курс гривны на уровне 41,4313 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 8 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Нацбанк на 3 марта установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 43,11 грн (на 28 февраля курс был установлен на уровне 43,49 грн). Европейская валюта подешевела на 38 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.