За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 876720 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 1 марта: 1110 российских оккупантов, 8 танков и 192 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 876720 (+1110) человек,
- танков — 10241 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 21274 (+25) ед,
- артиллерийских систем — 23959 (+51) ед,
- РСЗО — 1306 (+2) ед,
- средства ПВО — 1091 (+3) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 27594 (+192),
- крылатые ракеты — 3085 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39218 (+117) ед,
- специальная техника — 3768 (+5)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии