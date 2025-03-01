За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 050 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 875610 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 февраля: 1050 российских оккупантов, 11 танков и 128 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 875610 (+1050) человек,
- танков — 10233 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 21249 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 23908 (+61) ед,
- РСЗО — 1304 (+1) ед,
- средства ПВО — 1088 (+1) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 27402 (+128),
- крылатые ракеты — 3085 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 39101 (+107) ед,
- специальная техника — 3763 (+0)
Источник: Минфин
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