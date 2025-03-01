В общий фонд госбюджета в феврале поступило 125,8 миллиарда гривен

В феврале 2025 года в общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей. Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

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Поступление платежей

Отмечается, что поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,6 млрд грн.

Из них: 25,8 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военный сбор; 19,8 млрд грн — налог на добавленную стоимость (собрано 32,7 млрд, возмещено — 12,9 млрд грн); 15,2 млрд грн — акцизный налог; 11,0 млрд грн — налог на прибыль предприятий; 2,5 млрд грн — рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 44,2 млрд гривен.

В целом, по оперативным данным, по итогам февраля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 244,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кроме того, поступило 43,2 млрд грн (по состоянию на 27 февраля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.