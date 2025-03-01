Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список SCAM-проектов. Добавлено 7 новых кейсов

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Список был дополнен следующими сомнительными проектами:

• King Academy

• Asia-Inside

• Crystal Ball Markets

• Landson Financial Holding SA

• UTEX

• Alpine Funded

• Aura Funded.

В списке уже 414 SCAM-проектов, которые можно просмотреть по ссылке .

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