Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку включила в список ненадежных инвестиционных проектов еще 7 кейсов. Об этом говорится в сообщении Комиссии.
Нацкомиссия по ценным бумагам обновила список SCAM-проектов. Добавлено 7 новых кейсов
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Кого добавили в список
Список был дополнен следующими сомнительными проектами:
• King Academy
• Asia-Inside
• Crystal Ball Markets
• Landson Financial Holding SA
• UTEX
• Alpine Funded
• Aura Funded.
Напомним
В списке уже 414 SCAM-проектов, которые можно просмотреть по ссылке .
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Источник: Минфин
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