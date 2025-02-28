К закрытию межбанка курс доллара вырос на 6 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже. Евро выросло на 12 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 28 февраля: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 28 февраля
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Закрытие 28 февраля
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Изменения
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41,49/41,52
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41,55/41,60
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6 /8
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43,14/43,16
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43,26/43,30
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12/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 43,10 грн., а продают за 43,73 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,57−41,72, евро — 43,50−43,70 грн.
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Источник: Минфин
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