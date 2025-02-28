Инфляция в Германии составила 2,3%

Федеральное статистическое управление Германии опубликовало сегодня отчеты по инфляции и занятости. Ожидается, что уровень инфляции в Германии в феврале 2025 года составит 2,3%, измеряемый изменением индекса потребительских цен (CPI) по сравнению с февралем 2024 года. Это сопровождается повышением на 0,4% по сравнению с январем 2025 года. Базовый уровень инфляции, без учета продуктов питания и энергоносителей, прогнозируется на уровне 2,6% в феврале 2025 года. Об этом пишет investing.com.

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Гармонизированный индекс потребительских цен за февраль 2025 года предварительно на 2,8% выше, чем в том же месяце предыдущего года, и на 0,6% выше, чем в предыдущем месяце.

Федеральное статистическое управление также предоставило Персональный калькулятор инфляции для потребителей, позволяющий рассчитать их личный уровень инфляции на основе ежемесячных расходов на отдельные группы товаров.

Что касается занятости, число работающих в Германии в январе 2025 года составило примерно 45,6 миллиона человек. Это представляет собой небольшое снижение на 9 000 человек (0,0%) по сравнению с декабрем 2024 года после корректировки на сезонные колебания. Однако с октября по декабрь 2024 года занятость увеличивалась в среднем на 7 000 человек в месяц.

Без учета сезонных колебаний число занятых в январе 2025 года снизилось на 351 000 (-0,8%) по сравнению с декабрем 2024 года, что несколько более выражено, чем среднее снижение, наблюдавшееся в январе 2023 и январе 2024 года.