Кабинет Министров внес очередные изменения в Порядок бронирования военнообязанных и Критерии и Порядок определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для экономики. Такое решение Кабмин принял на заседании в пятницу, 28 февраля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмин изменил порядок бронирования работников от мобилизации
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Основные нововведения
- учет мобилизованных работников — в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18 мая 2024;
- отмена 72-часовой проверки — государственные органы больше не обязаны проводить проверку данных о работниках при бронировании;
- сокращение срока аннулирования отсрочки — срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций уменьшен до 5 дней;
- обновление критерия средней зарплаты — для определения предприятий будет критически важным применяться месячный период расчета средней заработной платы;
- электронное взаимодействие реестров — Пенсионному фонду и Минцифры поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных военнообязанных критериев.
Предприятия должны подтвердить критичность и перебронировать работников до 31 марта.
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Источник: Минфин
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