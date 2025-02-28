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28 февраля 2025, 18:31 Читати українською

Кабмин изменил порядок бронирования работников от мобилизации

Кабинет Министров внес очередные изменения в Порядок бронирования военнообязанных и Критерии и Порядок определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для экономики. Такое решение Кабмин принял на заседании в пятницу, 28 февраля, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров внес очередные изменения в Порядок бронирования военнообязанных и Критерии и Порядок определения предприятий, учреждений и организаций критически важными для экономики.
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

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Основные нововведения

  • учет мобилизованных работников — в общее количество лиц, подлежащих бронированию, будут включать работников, призванных на службу после 18 мая 2024;
  • отмена 72-часовой проверки — государственные органы больше не обязаны проводить проверку данных о работниках при бронировании;
  • сокращение срока аннулирования отсрочки — срок отмены отсрочки для работников предприятий, учреждений и организаций уменьшен до 5 дней;
  • обновление критерия средней зарплаты — для определения предприятий будет критически важным применяться месячный период расчета средней заработной платы;
  • электронное взаимодействие реестров — Пенсионному фонду и Минцифры поручено обеспечить интеграцию реестров для автоматической проверки соответствия зарплатных военнообязанных критериев.

Предприятия должны подтвердить критичность и перебронировать работников до 31 марта.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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