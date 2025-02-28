Полиция Одесской области разоблачила и задержала мошенников, основавших финансовую пирамиду VinEco и Vinex Тrade. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
Полиция задержала организаторов финансовой пирамиды VinEco и Vinex Trade
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Подробности
Полицейские установили, что основал «пирамиду» 28-летний житель Березовщины, привлек в аферу знакомых женщин в возрасте 55 и 61 года и других неустановленных лиц.
Для выманивания денег у граждан союзники создали видимость существования общества с ограниченной ответственностью под названием VinEco, которую впоследствии изменили на якобы занимающийся разными видами деятельности Vinex Тrade, главная из которых — инвестационная, и получает сверхприбыли.
Искусственно выстраивая картинку успешного бизнеса, злоумышленники убеждали граждан делать вклады в их фирму, обещая высокие проценты за использование их средств и обязательный возврат вкладов в любое время. Кроме того, вкладчикам гарантировали дополнительные выплаты за привлечение новых инвесторов.
Сообщники «отрабатывали» клиентов, рассказывая ложную информацию о своей предпринимательской деятельности, в социальных сетях, мессенджерах, на сайтах, публичных встречах.
Чтобы окончательно обмануть людей, в начале их вовлечения в «пирамиду», им выплачивали минимальные суммы за счет части незаконно полученных средств других лиц. Деньги вкладчиков, перечислявшихся на электронные кошельки, злоумышленники тратили на собственные нужды.
В течение 2022−2024 годов мошенники обманули сотни граждан, вкладывавших в финансовую «пирамиду» десятки тысяч долларов. В настоящее время известны имена семи пострадавших, которым в целом нанесен ущерб на сумму более $200 тысяч.
Обыски
Полицейские провели ряд обысков на территории Одесской и Киевской областей, в ходе которых изъяли доказательства противоправной деятельности фигурантов, в частности компьютерную технику, документацию, телефоны, деньги, автомобили и другие.
В настоящее время задержаны три человека, им сообщено о подозрении. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
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