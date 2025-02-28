Google сокращает штат из-за инвестиций в искусственный интеллект

Как сообщает CNBC, компания Google начала процесс сокращения штата в отдельных подразделениях, в частности, в отделе кадров и облачном направлении. Эти меры являются частью внутренней реорганизации, направленной на понижение издержек.

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Что известно

Глава HR-отдела Фиона Чиккони сообщила сотрудникам о возможности добровольного увольнения. Программа стартует в начале марта 2025 г. Работникам среднего и старшего уровня, которые согласятся на увольнение, будет предложено выходное пособие: 14 недель заработной платы плюс дополнительная неделя за каждый полный год работы в компании.

Стратегический приоритет — инвестиции в ИИ

Эти сокращения происходят на фоне заявления финансового директора Google Анат Ашкенази о том, что в 2025 году компания сосредоточит свои усилия на оптимизации расходов. Это позволит увеличить инвестиции в направлении искусственного интеллекта. В ходе объявления финансовых результатов Ашкенази подчеркнула, что, несмотря на более ожидаемую прибыль, спрос на продукты в области ИИ значительно опережает предложение.

Сокращение в облачном подразделении: перенос ролей и оптимизация

Параллельно с сокращениями в отделе кадров, Google также производит оптимизацию штата в своем облачном подразделении. Изменения коснулись главным образом сотрудников, обеспечивающих поддержку операций. В частности, была уволена часть персонала отделов продаж, работы с клиентами и других. Некоторые функции будут переданы в офисы компании в Мексике и Индии, однако большинство сотрудников останутся работать в США.

Ограниченные масштабы сокращений и продолжение найма

Хотя точное количество уволенных сотрудников не разглашается, Google отмечает, что сокращения затронули лишь незначительную часть персонала. Компания также подтверждает, что продолжит нанимать новых сотрудников на ключевые позиции в отделах продаж и разработки.