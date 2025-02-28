Skype окончательно закрывается — СМИ

Компания Microsoft закроет сервис для звонков и обмена сообщениями Skype в мае 2025 года. Зато пользователей призывают переходить на Microsoft Teams. Об этом пишет портал XDA.

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Как заметил один из пользователей, последняя текстовая версия Skype для Windows содержит строку с сообщением: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонить и переписываться в Teams».

Впервые Skype запустили в 2003 году, и долгие годы он являлся самым популярным сервисом для обмена сообщениями.

В 2011 году его выкупила компания Microsoft, которая после этого неоднократно обновляла и перерабатывала мессенджер, изменяя его концепцию и пытаясь интегрировать программу с другими продуктами.

В 2017 году Microsoft запустила сервис Teams — платформу для совместной работы, основанную на технологиях Skype, которая должна была составить конкуренцию Slack. С тех пор компания активно продвигала Teams. В 2019 году Microsoft ликвидировала Skype for Business.