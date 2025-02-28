Цены на газ в Европе выросли до $500 за тысячу кубометров

Европейские биржевые цены на газ увеличились на 3% и достигли уровня в $500 за тыс. кубометров в последний торговый день зимы. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает enkorr.

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Апрельские фьючерсы (ближайшие к исполнению) на индекс TTF (крупнейший европейский газовый хаб, находящийся в Нидерландах) начали торги в 9:00 по киевскому времени с отметки $491,5 за тыс. кубометров, что на 1,2% выше.

К 9:58 по киевскому времени их стоимость достигла $500,4, увеличившись на 3%. Изменение котировок рассчитывается по расчетной цене предыдущего торгового дня, которая составила $485,8 за тысячу кубометров.

Днем ранее биржевые цены на газ в Европе показали резкий скачок, увеличившись на 8%. Несмотря на это увеличение, стоит отметить, что недавно цены на газ в Европе были значительно выше: в середине февраля котировки впервые за два года превысили отметку в $630 за тыс. кубометров.

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По данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe), текущий уровень заполнения газовых хранилищ в Евросоюзе снизился до 40%.

В среднем за прошлый год цена газовых фьючерсов на европейской бирже составила $386,5, что на 16,3% меньше, чем годом ранее. Наиболее высокие цены на газ наблюдались в 2021—2022 годах.

Подобного устойчивого уровня цен не наблюдалось за всю историю функционирования европейских газовых хабов, начиная с 1996 года. Исторический максимум $3 892 за тыс. кубометров был зафиксирован в начале весны 2022 года.