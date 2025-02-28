Гигантская ошибка Citigroup: клиентский счет на короткое время пополнился на $81 триллион

Как сообщает Financial Times, в апреле 2024 года в американском банке Citigroup произошел курьезный инцидент: из-за ошибки на счет одного из клиентов была засчитана астрономическая сумма в 81 триллион долларов .

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Человеческий фактор и недостатки резервной системы: как произошла ошибка

Причиной инцидента стало совпадение нескольких факторов: несовершенный дизайн интерфейса редко используемой резервной системы и ошибка сотрудника.

Первоначально платеж на сумму 280 долларов, который должен поступить на эскроу-счет клиента в Бразилии, был заблокирован основной системой банка по подозрению в нарушении санкций. Потому сумму пришлось вводить вручную через резервную систему. Проблема заключалась в том, что поле для ввода суммы в этой системе автоматически содержало 15 нулей. Сотрудник, осуществлявший операцию, должен был удалить эти нули перед введением корректной суммы, но не сделал этого.

Быстрое выявление и отсутствие финансовых последствий

Ошибка была обнаружена и исправлена в течение полутора часов: транзакция была отменена. Хотя банк не понес реальные финансовые потери, об инциденте было сообщено Федеральной резервной системе и Управлению финансового контролера — два главных регуляторных органа США.

Повторяющиеся ошибки и прошедшие инциденты

По информации Financial Times, в течение 2024 года у Citigroup произошло еще 10 схожих ошибок, суммы которых превышали 1 миллиард долларов.

В 2020 году банк уже попадал в схожую ситуацию, ошибочно перечислив 900 миллионов долларов кредиторам компании Revlon. Этот инцидент привел к отставке тогдашнего генерального директора Майкла Корбата и значительных штрафов Citigroup.