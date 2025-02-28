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28 февраля 2025, 13:21 Читати українською

Искусственный интеллект стимулирует рост Stripe: оценка компании превысилаw $90 миллиардов

Благодаря инвестициям в искусственный интеллект и машинное обучение, финтех-компания Stripe достигла значительного роста общего объема платежей в 2024 году — на 38%, до 1,4 триллиона долларов. Об этом сообщает издание PYMNTS.

Благодаря инвестициям в искусственный интеллект и машинное обучение, финтех-компания Stripe достигла значительного роста общего объема платежей в 2024 году — на 38%, до 1,4 триллиона долларов.

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Выкуп акций у сотрудников по рекордной оценке

Отдельно Stripe объявила о намерении выкупить акции у своих нынешних и бывших сотрудников. Эта операция будет проведена по оценке компании в 91,5 миллиарда долларов, что значительно превышает оценку в 65 миллиардов долларов, зафиксированную при продаже акций в феврале 2024 года.

Ключевые драйверы роста: ИИ, подписки и партнерства

Компания выделяет несколько основных факторов, способствовавших ее успеху. Среди них:

  • Рост спроса на сервис Stripe Billing предназначен для управления активными подписками.
  • Партнерские отношения с компаниями, работающими в сфере искусственного интеллекта.
  • Использование ИИ-агентов на основе решений Stripe для оптимизации платежных процессов.

Тенденции платежной индустрии: SaaS и борьба с мошенничеством

В своем ежегодном письме к сообществу Stripe соучредители компании Патрик и Джон Коллисоны отметили важные тренды в сфере платежей. Одним из них является рост популярности вертикальных SaaS-решений.

Эти решения позволяют малому бизнесу эффективнее конкурировать с крупными франчайзинговыми сетями. Другой важной тенденцией является рост «индустриализированного мошенничества», приводящий к потерям около 3% прибыли для среднестатистического онлайн-бизнеса.

Stripe противодействует этому явлению с помощью своей сети репутации, которая проводит анализ данных транзакций, включая информацию о кредитных картах, электронных адресах, IP-адресах и т. д.

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Источник: Минфин
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