Благодаря инвестициям в искусственный интеллект и машинное обучение, финтех-компания Stripe достигла значительного роста общего объема платежей в 2024 году — на 38%, до 1,4 триллиона долларов. Об этом сообщает издание PYMNTS.
Искусственный интеллект стимулирует рост Stripe: оценка компании превысилаw $90 миллиардов
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Выкуп акций у сотрудников по рекордной оценке
Отдельно Stripe объявила о намерении выкупить акции у своих нынешних и бывших сотрудников. Эта операция будет проведена по оценке компании в 91,5 миллиарда долларов, что значительно превышает оценку в 65 миллиардов долларов, зафиксированную при продаже акций в феврале 2024 года.
Ключевые драйверы роста: ИИ, подписки и партнерства
Компания выделяет несколько основных факторов, способствовавших ее успеху. Среди них:
- Рост спроса на сервис Stripe Billing предназначен для управления активными подписками.
- Партнерские отношения с компаниями, работающими в сфере искусственного интеллекта.
- Использование ИИ-агентов на основе решений Stripe для оптимизации платежных процессов.
Тенденции платежной индустрии: SaaS и борьба с мошенничеством
В своем ежегодном письме к сообществу Stripe соучредители компании Патрик и Джон Коллисоны отметили важные тренды в сфере платежей. Одним из них является рост популярности вертикальных SaaS-решений.
Эти решения позволяют малому бизнесу эффективнее конкурировать с крупными франчайзинговыми сетями. Другой важной тенденцией является рост «индустриализированного мошенничества», приводящий к потерям около 3% прибыли для среднестатистического онлайн-бизнеса.
Stripe противодействует этому явлению с помощью своей сети репутации, которая проводит анализ данных транзакций, включая информацию о кредитных картах, электронных адресах, IP-адресах
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии