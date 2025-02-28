OpenAI выпустила обновленную модель чата GPT

Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, выпустила предварительную версию своей последней модели GPT-4.5 для пользователей Pro и разработчиков по всему миру и планирует расширить доступ в ближайшие недели. Об этом пишут в блоге компании.

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Что известно

Начиная с 27 февраля, пользователи ChatGPT Pro могут использовать GPT‑4.5 на веб-сайте, мобильном устройстве и компьютере. На следующей неделе компания приступит к развертыванию для пользователей Plus и Team, а затем для пользователей Enterprise и Edu.

GPT‑4.5 имеет доступ к последней актуальной информации посредством поиска, поддерживает загрузку файлов и изображений, а также может использоваться для написания и кодирования проектов, но в настоящее время не поддерживает другие расширенные функции, такие как передача голоса и видео.

Компания заявила, что GPT-4.5 обладает улучшенной способностью распознавать закономерности, генерировать творческие идеи без соображений и показывает более высокий уровень эмоционального интеллекта.

Подробности

OpenAI заявила, что модель также имеет более низкий уровень галлюцинаций, распространенную проблему, при которой большие языковые модели генерируют ложную информацию.

Уровень галлюцинаций GPT-4.5 составляет 37,1%, что сравнимо с 61,8%, показанными GPT-4o, и 44%, показанными его моделью o1.