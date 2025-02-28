Золото падает на фоне укрепления доллара

Цены на золото снизились в пятницу и готовятся показать самое большое недельное падение с ноября из-за укрепления доллара, пишет Reuters.

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Спотовая цена на золото снизилась на 0,47% до $2 863 за унцию по состоянию на 09:00. Металл на 2,5% за неделю после восьми недель роста. Однако в феврале цены поднялись на 2,2%. Фьючерсы снизились на 0,7% до $2 875.

Индекс USD готовится к недельному приросту на 0,7%.

«Хотя золото считается убежищем, неопределенность на торговом фронте может продлить фиксацию прибыли на фоне более сильного доллара США», — сказал стратег рынка IG Йэп Джун Ронг.

Парчины

Трамп заявил в четверг, что предлагаемые им 25%-ные тарифы на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта вместе с дополнительной 10%-ной пошлиной на китайский импорт, поскольку смертельно опасные наркотики продолжают поступать в США из этих стран.

Инвесторы переключаются на данные по личным потребительским расходам (PCE), предпочитаемого ФРС индикатора инфляции, который выйдет в 15:30 за Киевом.

«Я не думаю, что ожидания по ставкам сильно изменятся, поскольку несколько компонентов в CPI и PPI указывают на то, что инфляция PCE остается под контролем», — сказал Йэп.

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