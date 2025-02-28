Цены на золото снизились в пятницу и готовятся показать самое большое недельное падение с ноября из-за укрепления доллара, пишет Reuters.
Золото падает на фоне укрепления доллара
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Спотовая цена на золото снизилась на 0,47% до $2 863 за унцию по состоянию на 09:00. Металл на 2,5% за неделю после восьми недель роста. Однако в феврале цены поднялись на 2,2%. Фьючерсы снизились на 0,7% до $2 875.
Индекс USD готовится к недельному приросту на 0,7%.
«Хотя золото считается убежищем, неопределенность на торговом фронте может продлить фиксацию прибыли на фоне более сильного доллара США», — сказал стратег рынка IG Йэп Джун Ронг.
Парчины
Трамп заявил в четверг, что предлагаемые им 25%-ные тарифы на мексиканские и канадские товары вступят в силу 4 марта вместе с дополнительной 10%-ной пошлиной на китайский импорт, поскольку смертельно опасные наркотики продолжают поступать в США из этих стран.
Инвесторы переключаются на данные по личным потребительским расходам (PCE), предпочитаемого ФРС индикатора инфляции, который выйдет в 15:30 за Киевом.
«Я не думаю, что ожидания по ставкам сильно изменятся, поскольку несколько компонентов в CPI и PPI указывают на то, что инфляция PCE остается под контролем», — сказал Йэп.
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Комментарии - 3
Господи, та просто зараз після злому bybit, багато хто виходить з бітка — через що біток просідає, відповідно ті хто сиділи в золоті - зараз скидають золото, щоб купити за приємною ціною біток, все просто.
Бо обидві події почалися акурат після злому bybit.
А дід з Вашингтона всю дорогу всіх лякав митами, простіше назвати кого він не лякав, тому з таким успіхом і біток, і золото, мали б ще з його інавгурації бути в просадках, але це не так.
«А чому золото і крипта повинні були в просадці після заяв Трампа? Як це зв’язано?»
А я звідки знаю?) це ж в статті вище зазначається, що всьому «виною» мита, котрі Трамп вводить проти Мексики та Канади, ну і він волав ще про мита для Китаю, ЄС, кацапстану)
Осьо в статті з помилкою «причини» написано:
«Парчини
Трамп заявив у четвер, що пропоновані їм 25%-ні тарифи на мексиканські та канадські товари набудуть чинності 4 березня разом з додатковим 10%-м митом на китайський імпорт, оскільки смертельно небезпечні наркотики продовжують надходити до США з цих країн.»
А вище я пояснив, чому ці просадки золота і бітка можуть бути пов`язані між собою, і чому це не стосується мит трампівських.