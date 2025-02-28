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28 февраля 2025, 9:04 Читати українською

Суд взыскал в доход Украины активы российской «Татнефти»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск о применении санкции посредством взыскания в доход государства активов ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина» — одной из крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск о применении санкции посредством взыскания в доход государства активов ПАО «Татнефть имени В.
Фото: pixabay.com

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В частности, на основании решения суда, в доход украинского государства взысканы корпоративные права компаний, которыми напрямую владела ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина», а именно:

  • 100% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-АЗС-Украина»;
  • 92,98% доли в уставном капитале ООО «Харьков-капитал»;
  • 88,97% доли в уставном капитале ООО «Полтава-капитал».

«Указанные компании владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, нежилыми зданиями, земельными участками, бензовозами и автомобилями на территории Харьковской и Полтавской областей», — говорится в сообщении.

В Минюсте добавили, что решение ВАКС может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение пяти дней с момента опубликования полного текста.

Напомним

Ранее заместитель министра юстиции Инна Богатых заявляла, что активы «Татнефти», конфискованные судом, оцениваются в 2 млрд грн.

В мае 2022 года суд арестовал корпоративные права девяти украинских предприятий, в том числе компаний, принадлежащих российской Татнефти.

В августе 2023 года Кабинет министров передал ПАО «Укрнафта» три арестованных российских компании, принадлежавших российской «Татнефти». Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Полтава-Капитал», «Харьков-Капитал» и «Татнефть-АЗС-Украина».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

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0
Я_ __
Я_ __
28 февраля 2025, 11:17
#
Добре, але чому лише зараз на третьому році війни? ці компанії могли спокійно кошти материнській компанії (татнафти, котра володіла значним або 100% капіталом в цих компаніях) через треті країни виводити
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