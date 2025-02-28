За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 060 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 874 560 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 февраля: 1 060 российских оккупантов, 13 танков и 172 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 874560 (+1060) человек,
- танков — 10222 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 21234 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 23847 (+54) ед,
- РСЗО — 1303 (+1) ед,
- средства ПВО — 1087 (+0) ед,
- самолетов — 370 (+0) ед,
- вертолетов — 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 27274 (+172),
- крылатые ракеты — 3085 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 38994 (+126) ед,
- специальная техника — 3763 (+4).
Источник: Минфин
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