Австралия запретит иностранцам на 2 года покупать недвижимость

Австралия объявила о двухлетнем запрете иностранным инвесторам на покупку уже готовой недвижимости, начиная с 1 апреля 2025 года. Об этом сообщает Business Standard.

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Это решение направлено на увольнение ежегодно примерно 1800 объектов недвижимости для местных покупателей. Таким образом правительство хочет преодолеть продолжающийся жилищный кризис.

Запрет, который будет действовать с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2027 года, рассматривается как шаг, направленный на уменьшение давления на предложение жилья.

Отмечается, что запрет будет действовать на уже готовую недвижимость, а не на строящиеся новые дома. Затем это ограничение будет пересмотрено, чтобы решить, следует ли его продолжать.

Этот шаг произошел на фоне растущего беспокойства, что иностранные инвестиции в жилую недвижимость обострили кризис доступности жилья в Австралии. Многие местные жители не могут приобрести жилье, из-за стремительного роста цен.

Стоимость жилья

По данным консалтинговой компании CoreLogic Inc., стоимость жилья в Сиднее за последние 10 лет выросла почти на 70%, а средняя цена жилья составляет около 1,2 млн. австралийских долларов ($762 000).

Правительство Австралии также усилит борьбу со спекуляцией земли, обязав иностранных инвесторов, покупающих незастроенные участки, начать их застройку в разумные сроки.

Относительно новых застроек иностранным инвесторам запрещено владеть более 50% недвижимости, чтобы местные покупатели и инвесторы сохраняли значительную долю на рынке.

Владельцы недвижимости, остающейся пустой шесть месяцев или более в течение года, будут платить ежегодный налог на вакантное жилье.

По данным Австралийского налогового управления, за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2023 года, иностранные инвесторы приобрели жилую недвижимость на сумму 4,9 млрд австралийских долларов ($3,2 млрд), включая свободные земельные участки, новые и уже построенные дома. На уже существующие жилые объекты приходится около трети общего объема.